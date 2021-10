Regierung nimmt Geld für psychische Gesundheit von Kindern in die Hand

Die Bundesregierung wird zur psychischen Stärkung von Kindern und Jugendlichen zusätzliche finanzielle Mittel flüssig machen, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein anlässlich des internationalen Tags der psychischen Gesundheit am 10. Oktober anküdngite.

Zusätzlich 13 Mio. Euro zur Bewältigung psychischer Probleme

Neue Onlineplattform informiert über Angebote

Über eine neu geschaffene Onlineplattform - https://www.wohlfuehl-pool.at - soll das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich unterstützt werden. "Damit werden niederschwellige Unterstützungs- und Beratungsangebote ermöglicht", meinte Mückstein am Freitag. Informations- und Unterstützungsangebote würden über dieses Tool "in einem zeitgemäßen Format gebündelt". Die Angebote sind digital verfügbar und können kostenfrei in Anspruch genommen werden.