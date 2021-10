Corona verursacht bei Schülern Depressionen

Die Corona-Pandemie ist eine große psychische Belastung für Kinder und Jugendliche. Mehr als die Hälfte der Schüler hat depressive Symptome - aber 70.000 kassenfinanzierte Therapieplätze fehlen.

"Hier besteht dringender Handlungsbedarf", betonten Fiona Herzog (SJ) und Julian Christian (JVP) aus dem Vorsitzteam der Bundesjugendvertretung (BJV) am Donnerstag unisono in Wien bei einer Pressekonferenz zum bevorstehenden "World Mental Health Day".

Studie zu Depressionen

In Österreich leidet ein Rekordwert von 55 Prozent der Schülerinnen und Schüler an depressiven Symptomen, ein Viertel beklagt Schlafstörungen und 16 Prozent haben suizidale Gedanken. Das ergab eine Untersuchung der Med-Uni Wien unter 3.000 Schülern (ab 14 Jahren) im Februar 2021. Auch bei der Beratungshotline "Rat auf Draht" wurden seit Pandemie -Beginn 45 Prozent mehr Anrufe wegen psychischer Probleme verzeichnet.

Fachärztemangel geortet

"Demgegenüber stehen leider mangelnde Versorgung und geringe Kapazitäten im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie", beklagt Christian. "In ganz Österreich gibt es einen Fachärztemangel, in einigen Bundesländern gibt es keinen einzigen niedergelassenen Arzt mit Kassenvertrag." SOS Kinderdorf schätzt, dass rund 70.000 zusätzliche Therapieplätze für Kinder und Jugendliche vonnöten wären.

Die BJV hat daher die Kampagne "Die Krise im Kopf" gestartet und eine 10-Punkte-Charta mit Forderungen an die Politik erstellt, um die Lücke in der psychologischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu schließen. So wird neben dem Ausbau von kassenfinanzierten Therapieplätzen auch mindestens ein Schulpsychologe pro 1.000 Schülern gefordert, ein Ausbau der telefonischen Beratung, mehr Sozialarbeiter an Schulen und Weiterbildungsprogramme für Pädagogen, um mehr Bewusstsein für mentale Gesundheit zu schaffen.