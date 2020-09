Regierung erinnerte Vereine an hohe Covid-Ansteckungsgefahr

Vertreter der Regierung haben sich mit Freiwilligen-Organisationen zu einem Austausch getroffen, um zu besprechen, wie Corona-Infektionen im Vereinsleben verhindert werden können.

Ehrenamtliche um Vorsicht bei Treffen gebeten

"Österreich wäre nicht Österreich ohne das Ehrenamt", betonte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bei der Pressekonferenz. Bei aller Wertschätzung sei es aber nötig, dass innerhalb des Vereinslebens bestimmte Maßnahmen befolgt werden. So müsse etwa verstärkt darauf geachtet werden, dass man nach einem Treffen "nicht alle in die Vereinskantine oder das Vereinslokal zur Party schickt", wo sich möglicherweise mehr als zehn Leute auf engem Raum befänden und bis spät am Abend konsumiert werde. "Österreich ist ein geselliges Land, Gott sei Dank, aber das Virus ist auch sehr gesellig", warnte er.