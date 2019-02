Regierung bewirbt Standort Österreich: #InvestInAustria im Schloss Schönbrunn

Am Mittwoch versucht die Bundesregierung zum zweiten mal unter dem Motto "#InvestInAustria" internationale Firmen nach Österreich zu locken. Ins Schloss Schönbrunn eingeladen sind 100 Firmenchefs, die über Standort und mögliche Förderungen aufgeklärt werden.

“Österreich ist mehr als nur Walzer”

Kurz will in einer Grundsatzrede zur wirtschaftspolitischen Agenda der Bundesregierung davon überzeugen, dass “Österreich mehr als nur Walzer ist”. “Um Wohlstand und Lebensqualität in Österreich und Europa langfristig zu erhalten, müssen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit konsequent verbessern. Als Bundesregierung setzen wir daher auf Deregulierung, steuerliche Entlastung und Investitionen in Bildung und Forschung”, hieß es im Vorfeld der Veranstaltung vom Bundeskanzler. Strache wiederum will in einem Impulsreferat mit Fakten untermauert erklären, warum in Österreich investiert werden sollte. Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ), der über Infrastruktur und Innovation informieren wird, sagte, dass “Infrastruktur und Innovationskraft zentrale Voraussetzungen für Investments der Wirtschaft in Österreich sind – diesen Bereich werde ich im Rahmen der Gespräche bei ‘Invest in Austria’ abdecken.”