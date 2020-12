Regelungen für Homeoffice: Treffen mit Sozialpartnern

Die Arbeitsministerin kündigte für nächste Woche ein Treffen mit Sozialpartnern an, um die Regeln für Homeoffice festzulegen. Genaue Regelungen sollen im kommenden Jahr feststehen.

Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) trifft am Freitag, 11. Dezember, die Chefs von AK, ÖGB, IV und WKÖ, um bei der geplanten Homeoffice-Regelung voranzukommen. Dies teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch mit. Am vergangenen Sonntag hatte Aschbacher in der "ZiB2" des ORF-Fernsehens betont, dass eine raschere Regelung der Arbeit von zu Hause von einer Einigung der Sozialpartner abhängig sei.