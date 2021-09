Regeln für die Ski-Saison noch diese Woche

Diese Woche sollen die Regeln für dei Wintersaison vorgestelt werden. Bereits fix ist: Après-Ski soll nach den Regeln der Nachtgastronomie stattfinden.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will noch diese Woche nach Absprache mit dem Gesundheitsministerium Corona-Regeln für den Wintertourismus präsentieren. Orientieren will man sich dabei an den allgemeinen Coronabeschränkungen, die von der Auslastung der Intensivbetten abhängen. Die Regeln für Après Ski sollen sich an die Regeln für die Nachtgastronomie anlehnen, auch sind Maßnahmen für die Nutzung von Seilbahnen geplant, teilte das Ministerium am Montag mit.