Reduzierte Ausgabe des Donauinselfests findet wie geplant statt

Am Wochenende findet die reduzierte Ausgabe des Donauinselfests statt. Dieses soll wie geplant über die Bühne gehen.

Am Wochenende wird die Insel bespielt

Am Samstag und am Sonntag wird nun die Insel bespielt, also jedenfalls ein Teil. Dort, wo sich normalerweise vor der großen Festbühne die Massen tummeln, wird derzeit die einzige Stage des heurigen Donauinselfestes aufgebaut. Bei der herbstlichen Sonderausgabe wird es somit keine Möglichkeit geben, zwischen den Bühnen zu flanieren. Genaugenommen ist flanieren gar nicht erwünscht.

Man agiere sehr zurückhaltend und bleibe bei weniger als der Hälfte, hieß es gegenüber der APA. Die Anzahl der Gastro- und Hygieneangebote übersteige ebenfalls "bei weitem" das notwendige Maß. So würden etwa vier Mal so viel Toiletten wie nötig aufgestellt. Das Anstellen und der Kontakt zu anderen Menschen werde damit auf ein Mindestmaß reduziert, zeigen sich die Veranstalter überzeugt. Am gesamten Areal gilt Maskenpflicht außer an den zugewiesenen Sitzplätzen.