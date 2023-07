Rechnungshof kritisiert Corona-Teststrategie

In einem neuen Bericht kritisiert der Rechnungshof die Teststrategie des Bundes während der Corona-Pandemie.

Österreich testete pro Kopf 16-mal so viel wie Deutschland

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass Österreich laut European Centre for Disease Prevention and Control pro Kopf rund 16-mal so viel wie Deutschland getestet hat. Angeführt werden 306 Millionen Tests, davon 189 Millionen Antigentests, der Rest PCR-Tests.