Rauferei nahe Wiener U6-Station eskaliert mit Messer: Mann erlitt Rückenstiche

Drei Männer gerieten am Mittwochabend gegenüber der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf in eine Rauferei. Einer der Beteiligten zückte ein Messer.

Einschreitende Polizisten, die bei dem Raufhandel gegen 19:45 Uhr hinzukamen, hielten zunächst einen 38-jährigen Mann an, der mehrere Stichverletzungen im Rückenbereich aufwies. Der Mann war ansprechbar und wurde einer ärztlichen Erstversorgung zugeführt.

Festnahme nach Rauferei mit Messerstichen