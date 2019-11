Ab 1. November darf in den heimischen Lokalen nicht mehr geraucht werden - davor gibt es in Wien noch Raucherpartys

Ab 1. November darf in den heimischen Lokalen nicht mehr geraucht werden - davor gibt es in Wien noch Raucherpartys ©APA (Sujet)

Ab 1. November darf in den heimischen Lokalen nicht mehr geraucht werden - davor gibt es in Wien noch Raucherpartys ©APA (Sujet)

Rauchverbot: Raucherpartys in Wiener Lokalen

Am 31. Oktober 2019 ist der letzte Tag vor dem offiziellen Inkrafttreten des Rauchverbots in der heimischen Gastronomie. Einige Wiener Lokale wollen das bevorstehende Aus entsprechend zelebrieren - mit Raucherpartys.

Am 1. November 2019 ist es soweit: Das lange vorbereitete, zwischendurch gekippte, dann wieder ins Leben gerufene Rauchverbot in der Gastronomie tritt endgültig in Kraft.

Gastro-Rauchverbot: Lokale kontern mit Raucherpartys

Bis Mitternacht darf in den Lokalen noch geraucht werden - dann heißt es endgültig ausdämpfen. Bei Zuwiderhandeln drohen Rauchern und Wirten teils empfindlich hohe Strafen. Einige Wiener Lokale wollen dies nicht kampflos hinnehmen - und mit Raucherpartys in die neue Gesetzeslage "reinfeiern".

"Anständig zündeln" will man allen voran bis zur letzten Minute im Café Rüdigerhof in Wien-Margareten. Dort wird unter dem Motto "A letzte Tschick" in der Halloween-Nacht zur großen Raucherparty geladen.

Rauchverbot: Wiener Rüdigerhof feiert mit Gratis-Zigaretten

Man will das Café von 17:00 Uhr bis Mitternacht "so richtig rauchen lassen" - und das auf Kosten des Hauses: Im Rüdigerhof werden zu diesem Anlass Zigaretten verschenkt, so lange der Vorrat reicht. Musikalisch untermalt wird die Raucherparty von fmatsch. Mehr zur Raucherparty im Café Rüdigerhof lesen Sie auf der Facebook-Seite zum Event.

Wenn "die letzte Kippe" zusammen zelebriert wird

"Zusammen eine rauchen" ist das Motto beim Event "Die letzte Kippe im Cafe Monic" in Wien-Mariahilf. Das Lokal in der Gumpendorferstraße 69 versanstaltet am 31. Oktober 2019 ab 18:00 Uhr seine Raucherparty.

Auflegen wird dabei DJ ROMAN RAUCHt. Gebeten wird, "weil ja auch Hello-Wien ist" um Verkleidungen mit Thema "Zigarette" - etwa à la Humphrey Bogart oder Cheech and Chong. Mehr Infos zum Event gibt es hier.

Raucherparty mit Lokal-Flashmob im "unders"

Das "Unders" am Döblinger Gürtel ruft ebenfalls zur Raucherparty auf, die dort zusammen mit Halloween ab 18:00 Uhr gefeiert wird.

Zusätzlich steht hier auch ein Flashmob auf dem Programm: Fünf Minuten vor Mitternacht wird kollektiv die letzte Zigarette im Lokal angeraucht - auf Kosten des Hauses. "Damit auch jeder zum Zug kommen , gibt es für alle eine Zigarette gratis aufs Haus, die mitmachen wollen !" heißt es auf der Facebook-Seite zum Event.



Halloween und kommendes Rauchverbot werden gefeiert

Halloween & Rauchen steht im FINO Wien am 31. Oktober auf dem Programm. Los geht es in dem Lokal am Wildpretmarkt in der Wiener Innenstadt um 19:00 Uhr.

Der hedonistische Aufruf hierzu auf Facebook: "ES IST DER LETZTE TAG AN DEM IHR IM FINO RAUCHEN KÖNNT - ALSO LASST ES NOCHMAL SO RICHTIG QUALMEN!!!"

Gastro-Rauchverbot: Hohe Geldstrafen drohen