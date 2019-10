Österreich: Gastro-Rauchverbot ab 1. November in Kraft

Ab 1. November gilt in der Gastronomie das absolute Rauchverbot. In Wien soll laut Sima sofort hart durchgegriffen werden.

Am Freitag tritt das absolute Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft - und wird einen Schlussstrich unter eine Geschichte ziehen, über die länger als über den Brexit diskutiert wurde. Ursprünglich von der rot-schwarzen Koalition beschlossen, wurde es von der türkis-blauen Regierung gekippt, um nach Volksbegehren und Ibiza-Affäre vom Parlament im Spiel der freien Kräfte beschlossen zu werden.