Ausgequalmt: So bereiten sich die Wiener Wirte auf das Rauchverbot vor

Ab Freitag hat es sich in den Wiener Lokalen ausgequalmt, denn dann tritt das Rauchverbot in Kraft. Die Wirte bereiten sich unterschiedlich darauf vor.

Raucher- oder Nichtraucher-Lokal? Mit 1. November stellt sich diese Frage nicht mehr, denn dann tritt das Gastro-Rauchverbot in Kraft.

Vorbereitung auf Rauchverbot in Wiener Lokalen

Wann die letzte Zigarette ausgedrückt werden muss, kommt auf das Lokal an, denn die Wiener Gastronomie handhabt das Rauchverbot unterschiedlich. Manche erlauben schon am Tag vor Halloween keine Zigaretten mehr, andere kosten bis zur Sekunde Null aus. Auch Rauchersheriffs in Lokalen wird es geben, aber keine Aschenbecher im Freien.