Raubversuch auf der Donauinsel durch vier Männer mit Schutzmasken

Ein 30-jähriger Mann wurde Montagnacht auf der Wiener Donauinsel von vier Unbekannten mit MNS-Masken angesprochen. Das Quartett verlangte von ihm Geld.

Vier mit Mund-Nasen-Schutz-Masken ausgestattete Männer haben in der Nacht auf Dienstag auf der Wiener Donauinsel in der Donaustadt versucht, einen 30 Jahre alten Mann auszurauben. Sie schlugen dem Opfer ins Gesicht. Als ein Passant auftauchte, flüchtete das Quartett, berichtete die Polizei am Dienstag.