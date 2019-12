Raubüberfall in Wien-Liesing: Weiterer Verdächtiger stellt sich

Ende September kam es zu einem Raubüberfall in Wien-Liesing. Zwei der vier gesuchten Tatverdächtigen haben sich bei der Polizei gestellt.

Nach einem Raubüberfall in Wien-Liesing Ende September haben sich zwei von vier gesuchten Tatverdächtigen bei der Polizei gestellt. Am Montagnachmittag war ein 17-Jähriger in das Kommissariat Van-der-Nüll-Gasse in Favoriten gekommen. Am Dienstagvormittag stellte sich ein weiterer Gesuchter in der Polizeiinspektion Schöpfwerk. Nach zwei Verdächtigen wird weiter gefahndet.