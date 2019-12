Brutaler Raub in Wien-Liesing: Polizei fahndet nach Burschen

Nach einem Raub Ende September in Wien-Liesing sucht die Polizei nun nach vier mutmaßlichen Tätern, Ein 19-jähriger Jugendlicher konnte bereits ausgeforscht werden.

Vier bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht gemeinsam mit einem bereits festgenommenen 19-jährigen Österreicher am 27.09.2019 um 21:50 Uhr in der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing einen Mann ausgeraubt zu haben. Sie verfolgten ihr Opfer durch einen Wohnpark in Richtung einer U-Bahnstation, schlugen den Mann von hinten zu Boden und traten auf ihn ein. Anschließend raubten sie den Rucksack mit Geldbörse und flüchteten.