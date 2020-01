Raubüberfälle in Wien: Burschen stellten sich

Zwei gesuchte mutmaßliche Räuber stellten sich nach einer Fahndung vom Dienstag gestern der Polizei. Die Burschen sollen ihren Opfern Zigaretten, Bargeld und Air Pods gestohlen haben.

Nach einer öffentlichen Fahndung stellten sich am Mittwoch zwei mutmaßliche Räuber der Wiener Polizei. Der 16-jährige Österreicher und der 17-jährige Rumäne sollen bereits am 15. Oktober in der Paltaufgasse in Wien-Ottakring die "Air Pods" eines Opfers geraubt haben.