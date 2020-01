Air Pods, Zigaretten und Bargeld geraubt: Fahndung nach mutmaßlichen Tätern

Am 15. Oktober 2019 sollen drei noch unbekannte Täter zwei Männer ausgeraubt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Bereich der Paltaufgasse in Wien-Ottakring sollen die Tatverdächtigen am Nachmittag das Opfer nach Zigaretten gefragt haben. Unmittelbar danach forderten sie jedoch auch die Herausgabe von "Air Pods". Einer der Tatverdächtigen zeigte dabei auf eine in seinem Hosenbund steckende Pistole. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in die U3 Station Ottakring.