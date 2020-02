Raub am Wiener Handelskai: Polizei sucht nach diesen Männern

Nach einem Raub in Wien-Brigittenau sucht die Polizei Wien mit einem Fahndungsfoto nach zwei mutmaßlichen Räubern. Die Männer sollen eine 17-Jährige bedroht und überfallen haben.

Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, eine 17-Jährige in Wien-Brigittenau am frühen Morgen des 19. Novembers beraubt zu haben. Die Männer drohten dabei sie "abzustechen" und zu schlagen. Das Ganze ereignete sich am Maria-Restituta-Platz neben des Eingangs der U-Bahnhalle "Handelskai".