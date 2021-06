Ratten, Kot, Verwesung: Stadt Wien musste Wohnung im 20. Bezirk desinfizieren

Nach einem Video, in dem mehrere Ratten aus einem Fahrzeug der MA48 sprangen, ging die Stadt Wien auf Spurensuche - und fand sie auch in einem Haus in der Brigittenau. Die Zustände waren nicht appetitlich.

Ratten- und Taubenkot im Stiegenhaus, Verwesungsgeruch und Schabenbefall - wer in diesem Haus in Wien-Brigittenau wohnt, braucht einen starken Magen. Das Hygienezentrum der Stadt Wien wurde auf das Haus aufmerksam, weil ein Video in Umlauf war, wie beim Leeren eines Mistkübels in einen Wagen der Müllabfuhr zahlreiche Ratten heraussprangen.

Wohnung in der Brigittenau Desinfiziert

Am Dienstag wurde in der Wohnung in der Brigittenau eine behördlich angeordnete Desinfektion durchgeführt. Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien beseitigt in einem solchen Fall die Missstände so rasch wie möglich. Durch Kaltvernebelung, Aufsprühen, Wischen oder eine Kombination wird ein Desinfektionsmittel ausgebracht. Die Desinfektion erfolgt durch Fachpersonal, das die gewählten Mittel in Schutzausrüstung ausbringt.

Alle Wienerinnen und Wiener, denen hygienische Missstände wie Rattenbefall bekannt sind, können sich an das zuständige Magistratische Bezirksamt wenden oder über ein Kontaktformular direkt an die Stadt Wien.