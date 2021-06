Immer mehr Ratten in Wien gesichtet

In Wien wurden in der vergangenen Zeit immer häufiger Ratten gesichtet. Mit richtiger Müllentsorgung können Schädlinge wie Ratten vermieden werden.

Immer mehr Ratten werden in Wien gesichtet. Darauf wies die Innung der Schädlingsbekämpfung am Freitag hin. Unter anderem war diese Woche ein Video viral gegangen, auf dem zu sehen ist, wie beim Leeren eines Mistkübels in einem Wagen der Müllabfuhr zahlreiche Ratten aus dem Kübel springen und flüchten.