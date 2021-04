Rasche Impfung für Wiener Sexarbeiterinnen gefordert.

Mit der Forderung "Impft uns endlich!" ist die Obfrau der Berufsvertretung der heimischen Sexarbeiterinnen, Shiva Prugger, an die Öffentlichkeit gegangen. Sie will eine rasche Immunisierung ihrer Branche.

Sie verlangte auf Twitter eine rasche Immunisierung ihrer Branche gegen Covid-19, damit diese "als körpernahste nichtmedizinische Dienstleister" safer arbeiten kann. In Wien kommen die Sexarbeiterinnen frühestens im Mai bei den Corona-Schutzimpfungen zum Zug.

Forderung nach Corona-Impfung für Sexarbeiterinnern in Wien

Gesundheitsministerium verweist auf Wiener Impfplan

Das Gesundheitsministerium verwies ebenfalls auf den aktuellen Impfplan: "Klares Ziel ist es, dass jene Personen, die im Falle einer Infektion ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, zuerst geimpft werden". Daher impfe man derzeit schwerpunktmäßig Personen über 65 Jahren und Risikogruppen mit Vorerkrankungen, der spezielle Fokus auf diese Zielgruppen sei durch die angespannte epidemiologische Lage der letzten Wochen und den steigenden Intensiv-Belegzahlen in den Spitälern besonders geboten.

Aus Sicht des Ministeriums können Sexarbeiterinnen mit Ende Mai mit Impfterminen rechnen, denn dann sollen die weiteren in der "Phase 3" des Impfplans vorgesehenen Gruppen zum Zug kommen. "In dieser Phase können Menschen mit engem Personenkontakt beziehungsweise Personen in Arbeitsverhältnissen oder Betätigungsfeldern, die eine Virusübertragung begünstigen, priorisiert werden", teilte das Ministerium der APA mit. Die praktische Umsetzung obliege dabei den Bundesländern.