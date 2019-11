Rapid-Wahl: Auch Bruckner für zwei Listen

Bei der Wahl des neuen Rapid Wien-Präsidiums wird es am 25. Noember wohl zu einer Kampfabstimmung kommen.

In einer Aussendung am Freitag sprach sich nämlich auch der Präsidentschaftskandidat und aktuelle Club-Finanzreferent Martin Bruckner für die Zulassung von zwei Listen aus.

Zusammenführung der Listen "Nicht mehr sinnvoll"

"Aufgrund der Entwicklungen der letzten Tage ist unserer Meinung nach eine Zusammenführung der verschiedenen Listen nicht mehr sinnvoll möglich. Daher ersuchen wir das Wahlkomitee in seiner Sitzung nächster Woche die Zulassung beider Listen für die Wahl am 25. November zu beschließen", wurde Bruckner in der Mitteilung zitiert.