Rapid-Gegner Lokomotiva Zagreb kämpft mit Corona

Das Champions-League-Quali-Spiel zwischen Rapid Wien und Lok Zagreb steht auf der Kippe. Der kroatische Vizemeister meldet fünf Coronafälle, das UEFA-Protokoll sieht eine Absage vor, wenn zu viele Spieler ausfallen.

Im Kader von Rapids Gegner in der Champions-League-Qualifikation, NK Lokomotiva Zagreb, stehen mit Stand Samstagabend zumindest fünf Spieler, die einen positiven Coronatest abgegeben haben. Das berichteten kroatische Medien übereinstimmend. Zum Termin des Zweitrunden-Hinspiels am 26. August in Zagreb muss Lokomotiva genug fitte Spieler haben, sonst könnte die UEFA die Partie allenfalls absagen.