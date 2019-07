Rapid-Fan warf Schneeball auf Wiener Polizei: "Einmalige Dummheit"

Ein Schneeballwerfer des Rapid-Fanmarsches im Dezember 2018 musste sich heute vor Gericht verantworten. Der 21-Jährige kam mit einer Probezeit von zwei Jahren und Pauschalkosten von 150 Euro davon.

Der Rapid-Anhänger, der bei einem Fanmarsch vor dem Wiener Fußball-Derby am 16. Dezember 2018 einen Polizisten tätlich angegriffen haben soll, ist am Freitag am Straflandesgericht mit einer Diversion davon gekommen. Ihm wurde vorgeworfen, einen Schneeball auf einen Beamten geworfen zu haben. Da der Einsatz gefilmt wurde, konnte der 21-Jährige rasch ausgeforscht werden.