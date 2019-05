Ramadan-Projekt "Fasten, teilen, helfen" ruft in Wien zum Dialog auf

250.000 Muslime in Wien fasten derzeit im Ramadan. Dabei geht es nicht nur um den Essensverzicht tagsüber. Soziales Engagement ist gefragt. Junge Muslime haben sich am Muttertag im Altersheim engagiert.

Aktion in Seniorenheim in Wien-Favoriten

Die Muslimische Jugend Österreichs besucht unter dem Motto “Fasten, teilen, helfen” etwa ein Seniorenheim in Wien-Favoriten. Beim Projekt wird auch Essen an Obdachlose verteilt oder Unterstützung für alleinerziehende Mütter geboten. Im Seniorenheim in Wien-Favoriten kommt die Abwechslung gut an. Und es entstehen immer wieder Gespräche, bei denen man sieht, dass die eigenen Lebenswelten gar nicht so weit entfernt sind.