Raimund Theater bietet Sesselpatenschaften an

Am 26. September eröffnet das Wiener Raimund Theater wieder. Für das Publikum werden im Zuge dessen Sesselpatenschaften angeboten.

Wenn das Wiener Raimund Theater am 26. September mit der Gala "We Are Musical" nach seiner Generalsanierung feierlich wiedereröffnet wird, könnte das Publikum auf ganz besonderen Botschaften Platz nehmen.