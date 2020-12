Raiffeisen Bank an den Wiener Rochusmarkt gezogen

Die Raiffeisen Bank ist an den Wiener Rochusmarkt gezogen. Damit wurde die Umgestaltung der Filialen fortgesetzt.

Das Regionalzentrum Landstraße sowie die dazugehörige Bezirksbank übersiedelt an den Rochusmarkt. Entsprechend der Repositionierung von Raiffeisen Wien als "Meine Stadtbank" präsentiert sich der Standort in moderner Optik. Geboten wird ein urbanes, attraktives Rundum-Paket aus persönlicher Beratung und digitalen Angeboten.

Bank ins Herz von Wien-Landstraße gezogen

"Wir freuen uns sehr, unsere Kundinnen und Kunden in den neuen Räumlichkeiten am Rochusmarkt begrüßen zu dürfen. Hier, im Herzen des 3. Wiener Gemeindebezirkes, pulsiert das Leben. Näher dran an den Wünschen und Problemen im Grätzel können wir kaum sein", sagt Martin Hauer, Vorstand Retail und Verbundservices der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.