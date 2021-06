Radler im Greenpeace-Marktcheck: "Rote Karte" für Sortiment

Bei einem Marktcheck der Umwelt-NGO Greenpeace hat es eine "Rote Karte" anlässlich der Fußball-EM für das Radler-Sortiment in den heimischen Supermärkten gesetzt.

"Radler in Bio-Qualität muss man mit der Lupe suchen und auch das umweltfreundliche Mehrweg-Angebot ist kaum vorhanden", kritisierte Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace in Österreich.

Greenpeace-Marktcheck: Bio-Qualität und Mehrweg-Angebot mangelhaft

Der Anteil an umweltfreundlichen Mehrweg-Flaschen lag dem Marktcheck zufolge bei mageren 22 Prozent. "Ein echter Fehlpass, wenn man die Vorgaben einer geplanten Gesetzesnovelle, die ab Anfang 2024 in Kraft treten soll, berücksichtigt: In rund zwei Jahren soll die Mehrweg-Quote in den Supermärkten für Bier und Biermischgetränke bei 60 Prozent liegen", hieß es in einer Aussendung.