Greenpeace-Marktcheck: Kaum Bio-Kaffee in Österreichs Supermärkten

Wie Greenpeace in einem "Marktcheck" aufdeckt, muss man Bio-Kaffee in heimischen Supermärkten "mit der Lupe suchen". Umweltschädliche Kapseln, Pads und Tabs machen mehr als die Hälfte des Angebots aus.

In Österreichs Supermarkt-Regalen gibt es zwar bis zu 270 verschiedene Kaffee-Artikel, doch das Angebot an fairem Bio-Kaffee ohne aufwendige Verpackung ist mit fünf Prozent verschwindend gering. Zu diesem Ergebnis ist der "Marktcheck" von Greenpeace gekommen, den die Umweltorganisation am Montag veröffentlicht hat.