Eigenmarken von Supermärkten bei Umweltschutz und Nachhaltigkeit top

Immer mehr Supermarkt-Eigenmarken zeigen internationalen Lebensmittelkonzernen bei den Themen Umwelt und Tierschutz, wo es lang geht.

Im Vergleich zu internationalen Markenprodukten schneiden die Eigenmarken von Supermärkten punkto Umweltschutz oft deutlich besser ab. Immer mehr ersetzen etwa Palmöl mit heimischen Ölen und verzichten generell auf Eier aus Käfighaltung in ihren Eigenmarken. Auf der Verpackung geben die Supermärkte das allerdings nur selten an, ergab ein Marktcheck von Greenpeace.

“Supermarkt-Eigenmarken zeigen bei Umwelt und Tierschutz, wo es lang geht. So sind mittlerweile alle Eigenmarken frei von Eiern aus tierquälerischer Käfighaltung”, sagte Nunu Kaller, Expertin für Konsumfragen bei Greenpeace in Österreich. Die Marken der großen, internationalen Lebensmittelkonzerne hinken im Vergleich stark hinterher: Nestle verarbeitet beispielsweise bei bekannten Marken wie Maggi und KitKat weiterhin Käfigeier in seinen Produkten. Auch Palmöl aus Regenwaldzerstörung landet in vielen Produkten internationaler Konzerne wie Nestle und Unilever. Bei Bio-Eigenmarken wie Ja! Natürlich, Spar Natur pur und Zurück zum Ursprung wird hingegen oft auf heimische Öle zurückgegriffen. Spar wird sogar in Kürze mit sämtlichen Spar-Marken palmölfrei sein.