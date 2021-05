Marillenmarmeladen in Test: Pestizidrückstände entdeckt

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat zwölf verschiedene Marillenmarmeladen auf Pestizide testen lassen. Das Ergebnis spricht für Bio: Während alle vier Bio-Produkte unbelastet waren, fanden sich in der Hälfte der konventionellen Marmeladen Rückstände von Pilzgiften.

Herkunftsland nicht immer klar erkenntlich

Die Umweltorganisation forderte daher nicht nur mehr Bio im Supermarktregal, sondern auch eine klare gesetzliche Regelung bei der Kennzeichnung. Die Angabe "aus EU/Nicht-EU-Landwirtschaft" auf den Produkten sei wenig hilfreich, hielt die NGO in einer Aussendung am Mittwoch fest. Bei den allermeisten Produkten werde gänzlich auf eine Herkunftskennzeichnung verzichtet. Und wie der Greenpeace-Marktcheck zeigt, können die Früchte in den Produkten in Ausnahmefällen sogar aus Asien kommen. Sogar bei den Bio-Produkten, die insgesamt 18 Prozent des Sortiments ausmachen, ist das Herkunftsland nicht immer klar erkenntlich.