Radfahrerin bei Dooring-Unfall in Wien-Margareten verletzt

Am Donnerstag krachte eine 30-jährige Radfahrerin in die Fahrzeugtüre eines gerade geparkten Pkw in der Arbeitergasse in Wien-Meidling und erlitt dabei Verletzungen.

Ein 47-jähriger Mann parkte am 14. Oktober gegen 11.30 Uhr sein Fahrzeug in der Arbeitergasse in Wien-Margareten parallel zum Fahrbahnrand. Eine

30-jährige Radfahrerin wollte an dem geparkten Fahrzeug vorbeifahren, als

der 47-Jährige die Fahrzeugtüre öffnete.