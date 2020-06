Radfahrer in Wien-Hernals frontal von Pkw erfasst

Am Dienstag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wien-Hernals verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden.

Am 16. Juni fuhr ein 53-jähriger Autofahrer gegen 22.30 Uhr die Syringgasse entlang und bog nach links in die Beheimgasse in Wien-Hernals ein. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem 45-jährigen Radfahrer, der in der Beheimgasse entgegengekommen war und dort das "Halt"-Zeichen zu beachten hatte.