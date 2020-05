Radfahren mit dem Hund: In Österreich bei hoher Geldstrafe verboten

Wer sich aufs Fahrrad schwingt und gleichzeitig seinem Hund etwas "Gutes" tun will, indem er ihn nebenher laufen lässt, sollte sich bewusst sein: Das ist in Österreich sogar verboten.

Die ersten warmen Frühlingstage nutzen wohl auch viele Hundebesitzer, um mit ihren Vierbeinern Freizeitsport zu machen. Doch hier gilt es einige Regeln zu beachten, mahnte die Tierschutzombudsstelle Wien am Mittwoch in einer Aussendung. Was etwa viele nicht wissen: Das Mitführen eines Hundes am Fahrrad ist sogar verboten.