Hund bei Hitze im Auto: Was können Tierfreunde tun?

Anlässlich der aktuellen Hitzewelle warnt die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe davor, Hunde auch nur kurz alleine in Autos zu lassen. Was man tun kann, um einem Vierbeiner in einer solchen Notlage zu helfen, lesen Sie hier.

Die Pfotenhilfe warnt vor Qualen, bleibenden Schäden und Konsequenzen bis hin zum Hitzetod, die einem bei Sommerhitze in einem geparkten Auto eingesperrten Hund drohen können. Unerfahrene Halter können mit Gedanken wie "Ich geh ja nur ganz kurz einkaufen", wobei das Tier im Auto zurückbleibt, ihren Liebling in Lebensgefahr bringen.

Hund in heißem Auto: Binnen Minuten bedrohliche Situation

"Selbst wenn das Fenster einen Spalt geöffnet ist, können die Temperaturen im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs binnen weniger Minuten stark steigen. Dies löst bei den eingesperrten Hunden nicht nur Panik aus, sondern kann auch schwere Hirnschäden oder sogar den Tod des Tieres zur Folge haben", erklärt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. "Auch ein vermeintlicher Schattenparkplatz kann nach einigen Minuten in der prallen Sonne liegen."

Hund verfallen schnell in Apathie

Ein Pfotenhilfe-Mitarbeiter hat 2015 einen Selbstversuch gemacht und erlitt nach nur 25 Minuten bei über 50 Grad fast einen Kreislaufkollaps. Und im Gegensatz zu Hunden können Menschen schwitzen, um sich etwas abzukühlen. Und das Wichtigste: sie können aussteigen. Eingesperrte Hunde können sich nur anfangs durch Hecheln, Bellen oder Winseln bemerkbar machen, schon nach kurzer Zeit werden sie apathisch und dadurch möglicherweise auch nicht mehr durch Passanten bemerkt.

Fremder Hund bei Sommerhitze im Auto - was tun?

Was können Tierfreunde tun, die einen Hund bei Hitze im Auto eingesperrt sehen?

Handelt es sich um einen Geschäftsparkplatz, können Sie den Lenker ausrufen lassen.

Machen Sie andere Passanten auf den Hund aufmerksam - diese können auch als Zeugen fungieren, falls sich die Situation nur mit Aufbrechen des Autos lösen lässt.

Dokumentieren Sie die Situation mit Foto und Video.

Sollte der Besitzer rechtzeitig zurückkehren, klären Sie ihn über die Gefahren der Innenraumhitze von Autos auf.

Wenn sich das Tier nicht binnen weniger Minuten befreien lässt, rufen Sie die Polizei!

Im Notfall muss auch die Zerstörung der Scheibe in Erwägung gezogen werden. Sachen kann man ersetzen - Leben nicht!

Wie kann man einem überhitzten Hund helfen?