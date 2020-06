"Queerdo"-Pride-Donnerstagsdemo in Wien: Infos und Stauwarnung

Eine Pride Demonstration in der Tradition der Donnerstagsdemos findet in Wien statt

Im Rahmen des Pride Months findet am Donnerstag eine Demonstration in Wien statt. Unter dem Motto: "Es ist wieder Queerdo" wird ausgehend vom Platz der Menschenrechte marschiert - was auch Staus mit sich bringt.

"Es ist wieder Queerdo! pride is an uprising" heißt es bei der Demonstration rund um Toleranz, Gerechtigkeit und Sichtbarkeit der

LGBTIQ Community, die am Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt stattfinden wird. Versammlungsort für die Teilnehmer ist ab 18:00 Uhr der Platz der Menschenrechte neben dem MuseumsQuartier in Wien-Neubau. Genaue Infos, worum es bei der Veranstaltung geht, finden Sie hier.

Pride Demo: Staus am Donnerstagabend in Wien

Für Donnerstagabend befürchten die ÖAMTC-Experten ab 18:30 Uhr im Zuge der Demonstration Staus in der Wiener Innenstadt. Die Route führt die etwa 2000 erwarteten Teilnehmer vom Getreidemarkt über die Linke Wienzeile bis zur Pilgrambrücke/Hofmühlgasse. Das Ende der Veranstaltung ist für etwa 22:00 Uhr angesetzt.