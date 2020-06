Wiener Bim-Linien wieder mit Pride-Flaggen unterwegs

#weridewithpride: Einen Monat lang setzen die Wiener Linien mit den bunten Pride-Flaggen an den Bims wieder ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz.

#weridewithpride: Solidarität mit LGBTIQ-Community

Daher unterstützen die Wiener Linien die Pride schon seit vielen Jahren als Kooperationspartner und aktiver Teilnehmer. Auch heuer flattern die bunten Pride-Flaggen an den Wiener Bims: Einen Monat lang setzen sie ein klares Zeichen für Vielfalt und Solidarität in unserer lebenswerten Stadt. Auch auf ihren Social Media Kanälen begleiten die Wiener Linien die Pride mit dem Hashtag #weridewithpride.

Normalerweise führen die bunten Regenbogen-Fahrzeuge der Wiener Linien auch die Regenbogenparade – den alljährlichen Höhepunkt des Pride-Monats – an. Wegen der strengen COVID-19-Schutzmaßnahmen ist dies heuer leider nicht möglich.

Toleranz und Vielfalt für Wiener Linien zentrale Werte

„Respekt und Toleranz sind Grundvoraussetzungen für das Zusammenleben in unserer Stadt. Wir setzen in allen Bereichen auf das Miteinander und ich freue mich, dass die Wiener Linien ein wichtiges Zeichen für genau diese Werte setzen“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.