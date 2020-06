Simmeringer Initiativen machen mobil für LGBTIQ in Wien

Coronabedingt werden die Pride-Events im Regenbogenmonat Juni heuer anders abgehalten. Der Verein Queer Dance im Gemeindebau und die SPÖ Simmering-Themensektion SoHo Simmering wirken tatkräftig mit.

Die Veranstaltungen rund um die Global Pride werden im Corona-Jahr 2020 in ganz anderer und neuer Form ausgerichtet. Höhepunkt wird ein weltweites Live-Stream-Event am 27. Juni sein. In Wien findet an diesem Tag der Regenbogen-Corso rund um die Ringstraße statt und Wiener Schulen sowie Straßenbahnen werden mit Regenbogenfahnen geschmückt.