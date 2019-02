"Quadrille für den guten Zweck" für die Wiener Gruft

Am Montag wurden bei der traditionellen "Quadrille für den guten Zweck" wieder Spenden für die Wiener Gruft gesammelt. Insgesamt brachte der Abend 43.580 Euro ein.

Die Publikums-Quadrillen zählen zu den beliebtesten Tänzen am Wiener Opernball. Damit die Gäste am 28. Februar dabei auch eine gute Figur machen, gaben die Opernball-Tanzlehrer Maria und Christoph Santner am Montagabend im Hotel Sacher eine Nachhilfestunde.