PV-Anlage, mobiles Dach, mehr Tribünen: Viele Pläne für das Wiener Happel-Stadion

In das Wiener Ernst-Happel-Stadion soll investiert werden. Die Pläne reichen von einer Photovoltaik-Anlage, über eine mobile Dachkonstruktion bis hin zu weiteren Tribünenreihen.

Das Wiener Ernst-Happel-Stadion ist noch die nächsten vier bis fünf Jahrzehnte "gebrauchstauglich". Das ist das Ergebnis einer Substanzanalyse des Daches bzw. der Konstruktion bis zum Fundament, die am Freitag in einer Pressekonferenz mit Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) präsentiert wurde.

Mobiles Dach für Wiener Ernst-Happel-Stadion angedacht

Zugleich wurden Investitionen in das Oval verkündet. Am Dach wird nicht nur eine große Photovoltaik-Anlage montiert, überlegt wird sogar, eine mobile Dachkonstruktion zu errichten. Diese soll unter anderem die Möglichkeit schaffen, das Stadion ganzjährig zu bespielen. Als mögliche Vorbilder wurde hier die Dachkonstruktion im Frankfurter Waldstadion genannt.

Auch Überlegungen zu weiteren - mobilen - Tribünenreihen könnten angestellt werden. Was tatsächlich umgesetzt wird, soll bis Ende 2024 in einem Partizipationsprozess mit dem ÖFB, zahlreichen anderen Vereinen sowie Event- und Konzertveranstaltern erarbeitet werden, führte Sportamtsleiter Anatol Richter aus.

Neubau des Ernst-Happel-Stadions würde eine Milliarde Euro kosten

An einen Neubau der Arena im Prater, deren Grundstein 1928 gelegt wurde, denkt die Stadt weiter nicht, wie Stadtrat Hacker versicherte. Gegen einen solchen spreche allein der Denkmalschutz, der Teile des Stadions betreffe. Einen solchen aufzuheben, wäre Sache des Bundes. "Das ist eine Entscheidung, die nicht in unserer Hand liegt." Nötig wäre dann aber immer noch ein Sponsor, der mindestens eine Milliarde Euro in die Hand nehme, um ein neues Stadion zu errichten, gab der Ressortchef zu bedenken.