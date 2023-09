PV-Anlage auf Ottakringer Brauerei: Wiener können sich beteiligen

Mit Baustart September errichtet die Ottakringer Brauerei eine der modernsten PV-Anlagen in Wien. Mit einem kreativen Bürgerbeteiligungsmodell können davon 100 Paneele für den sogenannten "Energie Partner Bonus" erworben werden.

"Schon in Kürze produzieren wir hier am Standort erstmals selbst Energie im großen Stil. 660 hochwertige PV-Paneele auf unserem Dach werden in Zukunft 364,4 MWh pro Jahr liefern. Und jeder der möchte, kann sich daran beteiligen. Denn wir setzen auf ein außergewöhnliches Bürgerbeteiligungsmodell, das Bier- und Klimafreunde gleichsam interessieren wird", freut sich der kaufmännische Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei Harald Mayer.