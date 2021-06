Psychische Belastung bei Langzeitarbeitslosen laut Volkshilfe gestiegen

Auswirkungen der Coronakrise: Die Volkshilfe hat in ihren sozialökonomischen Betrieben erhoben, wie es den arbeitssuchenden Menschen dort aktuell geht.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Es ist schwieriger geworden. "Mehr als ein Drittel der Langzeitarbeitslosen (38,9 Prozent) hat im Vergleich zu den Vorkrisenzeiten mehr psychische Belastungen und Stress empfunden", so die Volkshilfe. 53 Prozent der 113 Befragten gehen davon aus, dass ihre Jobchancen schlecht bis sehr schlecht sind.

Lage der Langzeitarbeitslosen hat sich verschlechtert

Ein gutes Viertel (26,5 Prozent) der Langzeitarbeitslosen gab an, dass sich ihre finanzielle Lage verschlechtert hat, mehr als ein Drittel (35,4 Prozent) sind auf Mindestsicherung angewiesen, obwohl sie Notstandshilfe oder Arbeitslosengeld erhalten. 54,9 Prozent haben kein bis wenig Vertrauen in die Arbeitsplatzmaßnahmen der Regierung, so das Ergebnis der heute präsentierten Umfrage.