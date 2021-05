Psychisch Kranker wollte Kindergärtnerin töten: Prozess in Wien

Ein 37-jähriger Mann musste sich am Montag in Wien vor Gericht verantworten, weil er im Februar mit einem Messer auf eine Kindergarten-Pädagogin losgegangen war. Er habe sie für eine Satanistin gehalten, gab der Mann zu Protokoll.

Ein 37-jähriger Mann ist am Montag vom Wiener Landesgericht rechtskräftig in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Er war am 4. Februar 2021 in einen Kindergarten in Wien-Penzing eingedrungen und mit einem Küchenmesser auf eine Pädagogin losgegangen.