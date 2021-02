Wien-Penzing: Mann drang mit Messer bewaffnet in Kindergarten ein

Am Donnerstag alarmierte eine Kindergartenpädagogin in Wien-Penzing die Polizei, nachdem sie ein Mann, der zuvor in das Gebäude eingedrungen war, mit einem Messer bedrohte.

Ein 37-jähriger Mann soll am 4. Februar gegen 9.45 Uhr über den Zaun eines Kindergartens im Penzinger Bezirksteil Hadersdorf geklettert und über eine offene Terrassentüre in das Gebäude gelangt sein. Dort bedrohte er eine Kindergartenpädagogin mit einem Messer schrie hysterisch herum.

Der 37-Jährige bedrohte die Frau mit einem Messer. / Foto: LPD Wien

Die Frau ging mit der anwesenden Kindergruppe nach draußen und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete.