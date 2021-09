Psyche: Diesen Einfluss kann die Corona-Impfung haben

Die Covid-19-Impfung ist in der Lage, Menschen psychisch wieder Sicherheit zu verleihen und dafür zu sorgen, dass die Häufigkeit von depressiven Zuständen zurückgeht. Das konnte eine US-Studie mit rund 8.000 Teilnehmern zwischen dem 10. März und dem 31. März 2021 beweisen.

"Covid-19-Vakzine und psychische Belastungen", lautet der Titel der in PLOS One (8. September) erschienenen Studie von Francisco Perez-Arce und dessen Co-Autoren von der Universität von Südkalifornien (Los Angeles). Es handelt sich um eine Auswertung regelmäßig durchgeführter repräsentativer Erhebungen im Rahmen des Langzeit-Projektes "Understanding America Study" (UAS) mit Erwachsenen im Alter über 18 Jahren. Dabei wird auch regelmäßig die psychische Belastung über einen international in der Wissenschaft gebräuchlichen standardisierten Fragebogen erhoben.