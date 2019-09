Prozess um versuchten Mord an Sohn: 52-Jähriger in Wien vor Gericht

Am Donnerstag muss sich ein 52-Jähriger vor Gericht verantworten, da er laut Anklage versucht hat, seinen Sohn umzubringen.

Der Mann hatte am 11. April 2019 vor seinem Wohnhaus in der Hartlebengasse in Wien-Donaustadt dem 27-jährigen im Zug eines Familienstreits ein Klappmesser zwei Mal in den Rücken gestochen. Der Sohn erlitt lebensgefährliche Verletzungen, dank einer Notoperation überlebte er.