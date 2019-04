Auf Sohn in Wien-Donaustadt eingestochen: Lebensgefahr

Am Donnerstag wurde ein Mann in einer Wohnung nahe der Erzherzog Karl Straße festgenommen. Er hat im Zuge eines Streits auf seinen Sohn eingestochen.

Im Zuge eines Streits hat ein 51-Jähriger gegen 23:30 Uhr auf seinen Sohn in Wien-Donaustadt eingestochen. Er alarmierte selber den Notruf. Als die Beamten zu der Wohnadresse des Anrufers fuhren, konnten sie den österreichischen Staatsbürger widerstandslos festnehmen.

Der Sohn soll spätabends hartnäckig Einlass in die Wohnung des 51-Jährigen in der Donaustadt gefordert haben, der Vater verwehrte ihm diesen. “Der Sohn hat angeläutet und wollte in die Wohnung, der Verdächtige hat ihn nicht hineingelassen. Es kam zu einem Streit”, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.