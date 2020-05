Prozess um Arbeitsunfall mit zwei Toten in NÖ erneut vertagt

Ein Prozess gegen einen 31-Jährigen, der sich am Landesgericht St. Pölten wegen fahrlässiger Tötung verantworten muss, ist am Mittwoch neuerlich und auf 12. Juni vertagt worden.

Am 1. Juni vergangenen Jahres waren ein Rumäne und ein Ukrainer beim Einsturz einer etwa 2,7 Meter tiefen, ungesicherten Künette gestorben. Der Richter will noch die Baufirma befragen, die nach dem Unfall Kanalwände am Unglücksort abgelegt haben soll.