Arbeitsunfall in NÖ: Prozess wegen fahrlässiger Tötung

Am Mittwoch muss sich ein Bauherr wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Bei einer von ihm veranlassten Tätigkeit starben im Juni 2019 zwei Arbeiter.

Ein Bauherr muss sich am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten nach einem Arbeitsunfall in Haag (Bezirk Amstetten) wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, Tätigkeiten in einer etwa zweieinhalb Meter tiefen, ungesicherten Künette entgegen Schutzbestimmungen veranlasst zu haben. Bei dem Unfall im Juni des Vorjahres starben ein Rumäne und ein Ukrainer.