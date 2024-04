Prozess nach Raubüberfall auf Casino in Wien-Favoriten vertagt

Mit dem Ziel, ihre finanziellen Probleme zu lösen, verübten vergangenes Frühjahr vier Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren einen Überfall auf ein Casino in Wien-Favoriten.

Ein Zeitungsartikel, der berichtete, wie ein Räuber bei einem Überfall auf ein Casino in Wien-Favoriten 100.000 Euro stahl, inspirierte sie, wie einer der Beteiligten am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht aussagte. Ihr Versuch, diesen Erfolg zu wiederholen, scheiterte jedoch.

Security vereitelte Raubüberfall auf Casino in Wien-Favoriten

Dabei hatten die im Burgenland ansässigen Männer seit Jänner 2023 das Casino - sie wählten dasselbe, das in der Zeitungsmeldung erwähnt worden war, weil sie davon ausgingen, dass dort viel Geld zu holen war - mehrfach ausgekundschaftet. In der Nacht auf den 17. April 2023 schritten sie dann zur Tat. Sie bewaffneten sich mit einer Gaspistole bzw. einer Softgun, zogen sich ganz schwarz an und streiften sich Sturmmasken über, ehe sie um 3.15 Uhr in Zweier-Teams über den rechten bzw. den linken Stiegenaufgang ins Casino eindringen wollten. Dem einen Zweier-Team kam allerdings ein Security entgegen, der sich von dem Zuruf "Überfall, zurück!" nicht einschüchtern ließ. Der Mann zog eine Waffe und gab einen Warnschuss ab, worauf die maskierten Täter fluchtartig das Weite suchten.